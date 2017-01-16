Над Бішкеком зазнав аварії вантажний літак через складні погодні умови

Про таке повідомив начальник Центру управління кризовими ситуаціями МНС республіки Мухаммед Сваров.

“Вантажний літак турецької авіакомпанії, що виконував рейс з Гонконгу, зазнав аварії при заході на посаду в аеропорту Манас у столиці Киргизії через складні погодні умови,” — сказав він.

Літак впав в 04.31 (03:31 за Києвом). На місці працюють всі служби. Доля екіпажу поки невідома. За словами М.Сварова, там знаходився екіпаж “по штатній чисельності”, в складі двох пілотів і технічних працівників.