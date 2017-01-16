Над Бишкеком потерпел крушение грузовой самолет из-за сложных погодных условий
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Грузовой самолет турецкой авиакомпании потерпел крушение в столице Киргизии, разбился из-за сложных погодных условий, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
О таком сообщил начальник Центра управления кризисными ситуациями МЧС республики Мухаммед Сваров.
"Грузовой самолет турецкой авиакомпании, выполнявший рейс из Гонконга, потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Манас в столице Киргизии из-за сложных погодных условий", - сказал он.
Самолет упал в 04.31 (3:31 по Киеву). На месте работают все службы. Судьба экипажа пока неизвестна. По словам М.Сварова, там находился экипаж "по штатной численности", в составе двух пилотов и технических работников.