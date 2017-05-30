Начальнику управління "МВС ЛНР" повідомлено про підозру

КИЇВ. 30 травня. УНН. Так званому “начальнику управління по роботі з особовим складом міністерства внутрішніх справ ЛНР” повідомлено про підозру. Йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 8-ми до 15-ти років з конфіскацією майна або без такої. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Луганської області.