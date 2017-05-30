Начальнику управління "МВС ЛНР" повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Так званому “начальнику управління по роботі з особовим складом міністерства внутрішніх справ ЛНР” повідомлено про підозру. Йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 8-ми до 15-ти років з конфіскацією майна або без такої. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Луганської області.
"Прокуратурою Луганської області повідомлено про підозру так званому “начальнику Управління по роботі з особовим складом Міністерства внутрішніх справ ”терористичної організації “ЛНР”, - йдеться у повідомленні.
Прокуратурою області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні стосовно так званого “начальника управління по роботі з особовим складом МВС “ЛНР” за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у діяльності терористичної організації).
Встановлено, що у серпні 2015 року громадянин України надав згоду на призначення себе на вказану посаду, яку обіймає і дотепер.
Перебуваючи на цій посаді, він вчиняє дії, направлені на участь у діяльності вказаної терористичної організації, керуючись незаконними положеннями, виданими органами терористичної організації “ЛНР”. Порушуючи конституційні права громадян України, вказаний “начальник управління” забезпечує організацію роботи “співробітників” незаконно утвореного органу, проводить роботу із так званим “особовим складом МВС “ЛНР”, тим самим регулює роботу силового блоку терористичної організації.
Оскільки вказана особа переховується від органів слідства та суду, з метою ухилення від кримінальної відповідальності, на тимчасово окупованій території Луганської області, її оголошено у розшук та, на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні, розпочато спеціальне досудове розслідування.
Нагадаємо, що санкція ч. 1 ст. 258-3 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 8-ми до 15-ти років з конфіскацією майна або без такої.
Як повідомляв УНН 29 травня, в "Укрзалізниці" спростували інформацію про фінансування своїх підрозділів в "ЛДНР".