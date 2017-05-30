Начальнику управления "МВД ЛНР" сообщено о подозрении

КИЕВ. 30 мая. УНН. Так называемому "начальнику управления по работе с личным составом министерства внутренних дел ЛНР" сообщено о подозрении. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8-ми до 15-ти лет с конфискацией имущества или без таковой. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.