Начальнику управления "МВД ЛНР" сообщено о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Так называемому "начальнику управления по работе с личным составом министерства внутренних дел ЛНР" сообщено о подозрении. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8-ми до 15-ти лет с конфискацией имущества или без таковой. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.
"Прокуратурой Луганской области сообщено о подозрении так называемому "начальнику Управления по работе с личным составом Министерства внутренних дел "террористической организации "ЛНР", - говорится в сообщении.
Прокуратурой области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении так называемого "начальника управления по работе с личным составом МВД" ЛНР "по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в деятельности террористической организации).
Установлено, что в августе 2015 года гражданин Украины дал согласие на назначение себя на указанную должность, которую занимает до сих пор.
Находясь на этой должности, он совершает действия, направленные на участие в деятельности указанной террористической организации, руководствуясь незаконными положениями, выданным органами террористической организации "ЛНР". Нарушая конституционные права граждан Украины, указанный "начальник управления" обеспечивает организацию работы "сотрудников" незаконно созданного органа, проводит работу с так называемым "личным составом МВД "ЛНР", тем самым регулирует работу силового блока террористической организации.
Поскольку указанное лицо скрывается от органов следствия и суда, с целью уклонения от уголовной ответственности на временно оккупированной территории Луганской области, его объявлено в розыск и, на основании постановления следственного судьи в уголовном производстве, начато специальное досудебное расследование.
Напомним, что санкция ч. 1 ст. 258-3 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8-ми до 15-ти лет с конфискацией имущества или без таковой.
Как сообщал УНН 29 мая, в "Укрзализныце" опровергли информацию о финансировании своих подразделений в "ЛДНР".