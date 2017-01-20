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Начальнику сектора патрульної поліції на Житомирщині обрано запобіжний захід

Начальнику сектора патрульної поліції на Житомирщині обрано запобіжний захід

Київ • УНН

 • 10665 перегляди

КИЇВ.20 січня. УНН. Начальнику сектора патрульної поліції на Житомирщині, яка підозрюється у систематичному вимаганні коштів у місцевих жителів, обрано запобіжний захід та відсторонено від посади. Про це УНН повідомили в прес-службі військової прокуратури Центрального регіону.

Так, Корольовський районний суд Житомира обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту начальнику сектору оперативного реагування патрульної поліції Попільнянського відділення поліції Коростишівського відділу поліції головного управління Нацполіції в Житомирській області, яка була викрита на хабарництві.

Військовою прокуратурою жінці повідомлено про підозру за ч.3 ст.368 КК України та відсторонено від займаної посади.

Досудове слідство триває.

Нагадаємо, начальника сектора патрульної поліції затримали 17 січня 2016 року під час одержання неправомірної вигоди в розмірі 700 гривень від жителя Попільнянського району за непритягнення до адміністративної відповідальності за виготовлення самогону.

Українські Національні Новини

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