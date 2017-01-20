Начальнику сектора патрульной полиции в Житомирской области избрана мера пресечения

Так, Королевский районный суд Житомира избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста начальнику сектора оперативного реагирования патрульной полиции Попильнянского отделения полиции Коростышевского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Житомирской области, которая была уличена во взяточничестве.

Военной прокуратурой женщине сообщено о подозрении по ч.3 ст.368 УК Украины и отстранено от занимаемой должности.

Досудебное следствие продолжается.

Напомним, начальника сектора патрульной полиции задержали 17 января 2016 года во время получения неправомерной выгоды в размере 700 гривен от жителя Попельнянского района за непривлечение к административной ответственности за изготовление самогона.