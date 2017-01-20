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Начальнику сектора патрульной полиции в Житомирской области избрана мера пресечения

Начальнику сектора патрульной полиции в Житомирской области избрана мера пресечения

Киев • УНН

 • 10664 просмотра

КИИВ.20 января. УНН. Начальнику сектора патрульной полиции в Житомирской области, которая подозревается в систематическом вымогательстве у местных жителей, избрана мера пресечения и отстранено от должности. Об этом УНН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона.

Так, Королевский районный суд Житомира избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста начальнику сектора оперативного реагирования патрульной полиции Попильнянского отделения полиции Коростышевского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Житомирской области, которая была уличена во взяточничестве.

Военной прокуратурой женщине сообщено о подозрении по ч.3 ст.368 УК Украины и отстранено от занимаемой должности.

Досудебное следствие продолжается.

Напомним, начальника сектора патрульной полиции задержали 17 января 2016 года во время получения неправомерной выгоды в размере 700 гривен от жителя Попельнянского района за непривлечение к административной ответственности за изготовление самогона.

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