Начальнику сектора патрульной полиции в Житомирской области избрана мера пресечения
Киев • УНН
КИИВ.20 января. УНН. Начальнику сектора патрульной полиции в Житомирской области, которая подозревается в систематическом вымогательстве у местных жителей, избрана мера пресечения и отстранено от должности. Об этом УНН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона.
Так, Королевский районный суд Житомира избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста начальнику сектора оперативного реагирования патрульной полиции Попильнянского отделения полиции Коростышевского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Житомирской области, которая была уличена во взяточничестве.
Военной прокуратурой женщине сообщено о подозрении по ч.3 ст.368 УК Украины и отстранено от занимаемой должности.
Досудебное следствие продолжается.
Напомним, начальника сектора патрульной полиции задержали 17 января 2016 года во время получения неправомерной выгоды в размере 700 гривен от жителя Попельнянского района за непривлечение к административной ответственности за изготовление самогона.