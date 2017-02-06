Начальника виконавчої служби Волині спіймали на хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Начальника управління державної виконавчої служби Волинської області спіймали на хабарі у 1,5 тис. дол. Про це повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко у Facebook, передає УНН.
"Прокуратура Волинської області спільно з УСБУ задокументували факт отримання неправомірної вигоди у розмірі 1500 дол. начальником управління державної виконавчої служби області", - повідомив Ю.Луценко.
Нагадаємо, СБУ повідомила, що у двох волинських митників-хабарників знайшли "чорну бухгалтерію".