Начальника исполнительной службы Волыни поймали на взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Начальника управления государственной исполнительной службы Волынской области поймали на взятке в 1,5 тыс. долл. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Facebook, передает УНН.
"Прокуратура Волынской области совместно с УСБУ задокументировали факт получения неправомерной выгоды в размере 1500 долл. Начальником управления государственной исполнительной службы области", - сообщил Ю.Луценко.
Напомним, СБУ сообщила, что у двух волынских таможенников-взяточников нашли "черную бухгалтерию".