Начальника відділу карного розшуку затримали на хабарі у Києві

"Прокуратурою міста Києва при оперативному супроводженні працівників ГУ БКОЗ СБ України у м. Києві та Київській області та працівників УВБ в м. Києві ДВБ НП України затримано при отриманні хабаря начальника сектору та начальника відділу карного розшуку Оболонського управління поліції ГУНП в місті Києві. Правоохоронці вимагали та одержали від громадянина 50 тис. гривень за не направлення до слідчого підрозділу зібраних ними матеріалів з приводу можливого вчиненням цією особою злочину", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що начальник сектору та начальник відділу були затримані неподалік місця служби, одразу після одержання неправомірної вигоди.

За цим фактом розслідується кримінальне провадження за ч.3 ст. 368 КК України.

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, інспектора київської поліції судитимуть за хабарництво.