Начальника отдела уголовного розыска задержали на взятке в Киеве

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 52704 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105259 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162093 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119162 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118168 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113457 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104889 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107236 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103719 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155221 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Начальника отдела уголовного розыска задержали на взятке в Киеве

Начальника отдела уголовного розыска задержали на взятке в Киеве

Киев  •  УНН

 • 16644 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Правоохранители задержали при получении взятки в 50 тыс. грн начальника сектора и начальника отдела уголовного розыска Оболонского управления полиции ГУ НП в Киеве. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

"Прокуратурой города Киева при оперативном сопровождении сотрудников ГУ БКОП СБ Украины в г. Киеве и Киевской области и работников УВБ в г. Киеве ДВБ НП Украины задержан при получении взятки начальник сектора и начальник отдела уголовного розыска Оболонского управления полиции ГУ НП в Киеве. Правоохранители потребовали и получили от гражданина 50 тыс. гривен за не направление в следственное подразделение собранных ими материалов по поводу возможного совершением этим лицом преступления", - говорится в сообщении.

Указано, что начальник сектора и начальник отдела были задержаны недалеко от места службы, сразу после получения неправомерной выгоды.

По данному факту расследуется уголовное производство по ч.3 ст.368 УК Украины.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, инспектора киевской полиции будут судить за взяточничество.

Украинские Национальные Новости

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