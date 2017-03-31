Начальника отдела уголовного розыска задержали на взятке в Киеве

"Прокуратурой города Киева при оперативном сопровождении сотрудников ГУ БКОП СБ Украины в г. Киеве и Киевской области и работников УВБ в г. Киеве ДВБ НП Украины задержан при получении взятки начальник сектора и начальник отдела уголовного розыска Оболонского управления полиции ГУ НП в Киеве. Правоохранители потребовали и получили от гражданина 50 тыс. гривен за не направление в следственное подразделение собранных ими материалов по поводу возможного совершением этим лицом преступления", - говорится в сообщении.

Указано, что начальник сектора и начальник отдела были задержаны недалеко от места службы, сразу после получения неправомерной выгоды.

По данному факту расследуется уголовное производство по ч.3 ст.368 УК Украины.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, инспектора киевской полиции будут судить за взяточничество.