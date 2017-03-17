Начальника відділу ДСНС затримали за хабарництво на Кіровоградщині

"Щоб відвернути від себе підозру, начальник відділу ДСНС області передав гроші підлеглому для їх приховування. Затримали керівника в службовому кабінеті співробітники Управління захисту економіки у Кіровоградській області Нацполіції та військової прокуратури Кіровоградського гарнізону Південного регіону України",- повідомили у поліції.

Також, згідно з інформацією правоохоронців, під час проведення профілактичних заходів з протидії корупції, оперативники обласного управління захисту економіки викрили начальника одного з міськрайвідділів ДСНС області. Підполковник цивільного захисту займався вимаганням коштів з підприємців за не проведення перевірочних заходів на об’єкті з підвищеною небезпекою — АЗС.

На підставі зібраної інформації слідчі військової прокуратури відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

У межах провадження правоохоронці задокументували факт вимагання та одержання 5 тисяч гривень неправомірної вигоди від представників АЗС. Крім того, щоб відвести від себе підозри, начальник відділу передав хабар підлеглому, щоб той заховав гроші.

Як повідомили у поліції, 16 березня, підполковника цивільного захисту затримали в службовому кабінеті оперативники Управління захисту економіки (УЗЕ) в Кіровоградській області Нацполіції та слідчі військової прокуратури Кіровоградського гарнізону Південного регіону України. Начальник міськрайвідділу ДСНС області затриманий у порядку с.208 Кримінального процесуального кодексу України.