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Начальника відділу ДСНС затримали за хабарництво на Кіровоградщині

Начальника відділу ДСНС затримали за хабарництво на Кіровоградщині

Київ • УНН

 • 10172 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 17 березня. УНН. На Кіровоградщині начальника одного з міськрайвідділів ДСНС області затримали за одерження неправомірної вигоди. Про це УНН повідомили в прес-службі ГУ НП України.

"Щоб відвернути від себе підозру, начальник відділу ДСНС області передав гроші підлеглому для їх приховування. Затримали керівника в службовому кабінеті співробітники Управління захисту економіки у Кіровоградській області Нацполіції та військової прокуратури Кіровоградського гарнізону Південного регіону України",- повідомили у поліції.

Також, згідно з інформацією правоохоронців, під час проведення профілактичних заходів з протидії корупції, оперативники обласного управління захисту економіки викрили начальника одного з міськрайвідділів ДСНС області. Підполковник цивільного захисту займався вимаганням коштів з підприємців за не проведення перевірочних заходів на об’єкті з підвищеною небезпекою — АЗС.

На підставі зібраної інформації слідчі військової прокуратури відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
У межах провадження правоохоронці задокументували факт вимагання та одержання 5 тисяч гривень неправомірної вигоди від представників АЗС. Крім того, щоб відвести від себе підозри, начальник відділу передав хабар підлеглому, щоб той заховав гроші.

Як повідомили у поліції, 16 березня, підполковника цивільного захисту затримали в службовому кабінеті оперативники Управління захисту економіки (УЗЕ) в Кіровоградській області Нацполіції та слідчі військової прокуратури Кіровоградського гарнізону Південного регіону України. Начальник міськрайвідділу ДСНС області затриманий у порядку с.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Українські Національні Новини

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