Начальника отдела ГосЧС задержали за взяточничество в Кировоградской области

"Чтобы отвлечь от себя подозрение, начальник отдела ГосЧС области передал деньги подчиненному для их сокрытия. Задержали руководителя в служебном кабинете сотрудники Управления защиты экономики в Кировоградской области Нацполиции и военной прокуратуры Кировоградского гарнизона Южного региона Украины", - сообщили в полиции.

Также, по информации правоохранителей, во время проведения профилактических мероприятий по противодействию коррупции, оперативники областного управления защиты экономики разоблачили начальника одного из горрайорганов ГосЧС области. Подполковник гражданской защиты занимался вымогательством средств у предпринимателей за непроведение проверочных мероприятий на объекте повышенной опасности - АЗС.

На основании собранной информации следователи военной прокуратуры открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

В рамках производства правоохранители задокументировали факт вымогательства и получения 5 тысяч гривен неправомерной выгоды от представителей АЗС. Кроме того, чтобы отвести от себя подозрение, начальник отдела передал взятку подчиненному, чтобы тот спрятал деньги.

Как сообщили в полиции, 16 марта, подполковника гражданской защиты задержали в служебном кабинете оперативники Управления защиты экономики (УЗЭ) в Кировоградской области Нацполиции и следователи военной прокуратуры Кировоградского гарнизона Южного региона Украины. Начальник горотдела ГосЧС области задержан в порядке с.208 Уголовного процессуального кодекса Украины.