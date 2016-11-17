Начальника управління ЖКГ з ЛМР затримали на хабарі у 80 тисяч гривень - прокуратура
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 17 листопада. УНН. Начальника Управління Львівської міської ради сьогодні затримано під час одержання 80 тис. грн хабара. Вирішуються питання про оголошення чиновнику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням), та обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Про це проінформував військовий прокурор Західного регіону України Олег Сенюк, повідомляє УНН.
Військовою прокуратурою Західного регіону України 17 листопада 2016 року за матеріалами та спільно з відділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління СБУ у Львівській області в рамках контролю за вчиненням злочину задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди начальником Управління житлового господарства Департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради.
Установлено, що за грошову винагороду вказаний посадовець пообіцяв посприяти в укладенні Львівською міською радою із суб’єктом господарювання трьох договорів на проведення капітального ремонту будинків на загальну суму понад 800 тис грн та одного договору з облаштування території м. Львова на загальну суму понад 10 млн грн. Розмір хабара мав становити 8-10% від суми договору.
Затримали вказану особу у центрі м. Львова під час отримання чергової частини хабара у розмірі 80 тис. грн. Грошові кошти виявлено та вилучено під час огляду місця події.
На цей час відбуваються обшуки у приміщенні Львівської міської ради та за місцем проживання зловмисника, його затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішуються питання про оголошення чиновнику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням), та обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.