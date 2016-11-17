Начальника управления ЖКХ из ЛГС задержали на взятке в 80 000 гривен - прокуратура

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ЛЬВОВ-КИЕВ. 17 ноября. УНН. Начальник  Управления Львовского городского совета сегодня задержан во время получения 80 тыс. грн взятки. Решаются вопросы об объявлении чиновнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством), и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом проинформировал военный прокурор Западного региона Украины Олег Сенюк, сообщает УНН.

Военной прокуратурой Западного региона Украины 17 ноября 2016 года по материалам и совместно с отделом по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Управления СБУ во Львовской области в рамках контроля за совершением преступления задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды начальником Управления жилищного хозяйства Департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского совета.

Установлено, что за денежное вознаграждение указанный чиновник пообещал посодействовать в заключении Львовским городским советом с предприятием трех договоров на проведение капитального ремонта домов на общую сумму более 800 тыс грн и одного договора по обустройству территории г.  Львова на общую сумму более 10 млн грн . Размер взятки должен был составить 8-10% от суммы договора.

Задержали указанное лицо в центре  г.Львова во время получения очередной части взятки в размере 80 тыс. грн. Денежные средства обнаружены и изъяты при осмотре места происшествия.

В настоящее время происходят обыски в помещении Львовского городского совета и по месту жительства злоумышленника, он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решаются вопросы об объявлении чиновнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством), и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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