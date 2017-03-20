"Начальника штабу військової комендатури Луганська" судитимуть за тероризм

Встановлено, що громадянин України, перебуваючи на посаді так званого “начальника штабу військової комендатури Жовтневого району міста Луганська”, упродовж грудня 2015 — липня 2016 року виконував функції з організації роботи комендатури, проводив профілактичні бесіди з військовослужбовцями терористичної організації “ЛНР”, складав графіки патрулів та нарядів. За станом здоров’я у липні 2016 року останнього звільнено з військової комендатури Жовтневого району міста Луганська.

У грудні 2016 року, виконуючи завдання так званого “Міністерства державної безпеки” терористичної організації “ЛНР” та намагаючись перетнути лінію розмежування, чоловік був затриманий співробітниками поліції та Управління Служби безпеки України в Луганській області в районі колишньої шахти “Родина” в Попаснянському районі Луганської області. Під час затримання в останнього виявлено та вилучено 2 ручні осколкові гранати РГО (ручна граната оборонна) та паспорт “ЛНР”.

Наразі поплічник терористів знаходиться під вартою.

Як повідомляв УНН, ГПУ отримала дозвіл на розслідування щодо “народного губернатора Донеччини”.