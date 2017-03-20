"Начальника штабу військової комендатури Луганська" судитимуть за тероризм

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Прокуратурою Луганської області до суду направлено обвинувальний акт стосовно колишнього так званого “начальника штабу військової комендатури Жовтневого району міста Луганська”. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Луганської області.

Встановлено, що громадянин України, перебуваючи на посаді так званого “начальника штабу військової комендатури Жовтневого району міста Луганська”, упродовж грудня 2015 — липня 2016 року виконував функції з організації роботи комендатури, проводив профілактичні бесіди з військовослужбовцями терористичної організації “ЛНР”, складав графіки патрулів та нарядів. За станом здоров’я у липні 2016 року останнього звільнено з військової комендатури Жовтневого району міста Луганська.

У грудні 2016 року, виконуючи завдання так званого “Міністерства державної безпеки” терористичної організації “ЛНР” та намагаючись перетнути лінію розмежування, чоловік був затриманий співробітниками поліції та Управління Служби безпеки України в Луганській області в районі колишньої шахти “Родина” в Попаснянському районі Луганської області. Під час затримання в останнього виявлено та вилучено 2 ручні осколкові гранати РГО (ручна граната оборонна) та паспорт “ЛНР”.

Наразі поплічник терористів знаходиться під вартою.

Як повідомляв УНН, ГПУ отримала дозвіл на розслідування щодо “народного губернатора Донеччини”.

Українські Національні Новини

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