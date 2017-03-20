"Начальника штаба военной комендатуры Луганска" будут судить за терроризм

Установлено, что гражданин Украины, будучи так называемым "начальником штаба военной комендатуры Октябрьского района города Луганска", в течение декабря 2015 - июля 2016 года выполнял функции по организации работы комендатуры, проводил профилактические беседы с военнослужащими террористической организации "ЛНР", составлял графики патрулей и нарядов. По состоянию здоровья в июле 2016 года последний уволен с военной комендатуры Октябрьского района города Луганска.

В декабре 2016 года, выполняя задание так называемого "Министерства государственной безопасности" террористической организации "ЛНР" и пытаясь пересечь линию разграничения, мужчина был задержан сотрудниками полиции и Управления Службы безопасности Украины в Луганской области в районе бывшей шахты "Родина" в Попаснянском районе Луганской области . Во время задержания у последнего обнаружено и изъято 2 ручные осколочные гранаты РГО (ручная граната оборонительная) и паспорт "ЛНР".

Сейчас соратник террористов находится под стражей.

Как сообщал УНН, ГПУ получила разрешение на расследование в отношении "народного губернатора Донецкой области".