"Начальника штаба военной комендатуры Луганска" будут судить за терроризм

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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной
08:46 • 14506 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 62651 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 111029 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 126402 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 135253 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 127794 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 119529 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106737 просмотра

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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107679 просмотра

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11 марта, 06:59 • 103964 просмотра

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"Начальника штаба военной комендатуры Луганска" будут судить за терроризм

"Начальника штаба военной комендатуры Луганска" будут судить за терроризм

Киев  •  УНН

 • 10277 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Прокуратурой Луганской области в суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего так называемого "начальника штаба военной комендатуры Октябрьского района города Луганска". Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области.

Установлено, что гражданин Украины, будучи так называемым "начальником штаба военной комендатуры Октябрьского района города Луганска", в течение декабря 2015 - июля 2016 года выполнял функции по организации работы комендатуры, проводил профилактические беседы с военнослужащими террористической организации "ЛНР", составлял графики патрулей и нарядов. По состоянию здоровья в июле 2016 года последний уволен с военной комендатуры Октябрьского района города Луганска.

В декабре 2016 года, выполняя задание так называемого "Министерства государственной безопасности" террористической организации "ЛНР" и пытаясь пересечь линию разграничения, мужчина был задержан сотрудниками полиции и Управления Службы безопасности Украины в Луганской области в районе бывшей шахты "Родина" в Попаснянском районе Луганской области . Во время задержания у последнего обнаружено и изъято 2 ручные осколочные гранаты РГО (ручная граната оборонительная) и паспорт "ЛНР".

Сейчас соратник террористов находится под стражей.

Как сообщал УНН, ГПУ получила разрешение на расследование  в отношении "народного губернатора Донецкой области".

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