Начальника патрульної поліції Донеччини судитимуть за незаконне зберігання боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт стосовно начальника Управління патрульної поліції у Донецькій області за фактом незаконного придбання та зберігання бойових припасів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Донецької обласної прокуратури.
"Донецькою обласною прокуратурою до суду направлено обвинувальний акт стосовно начальника Управління патрульної поліції у Донецькій області за фактом придбання та зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 ККУ)", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 9 липня 2020 року у кабінеті підозрюваного проведено обшук у рамках розслідування кримінального провадження за фактами збуту працівниками патрульної поліції наркотичних засобів, викрадення осіб, перевищення влади та вимагання.
"Під час обшуку у сейфі виявлено та вилучено бойову гранату Ф-1 та понад тисячу набоїв калібром 7,62 до автоматичної зброї, які зберігалися без передбаченого законом дозволу. Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувачуваному загрожує до семи років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН раніше, Апеляційний суд задовольнив відсторонення від посади начальника Управління патрульної поліції у Донецькій області, який підозрюється у незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів.