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Начальника патрульной полиции Донецкой области будут судить за незаконное хранение боеприпасов

Начальника патрульной полиции Донецкой области будут судить за незаконное хранение боеприпасов

Киев  •  УНН

 • 10312 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении начальника Управления патрульной полиции в Донецкой области по факту незаконного приобретения и хранения боеприпасов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры.

"Донецкой областной прокуратурой в суд направлено обвинительное заключение в отношении начальника Управления патрульной полиции в Донецкой области по факту приобретения и хранения боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 9 июля 2020 года в кабинете подозреваемого проведен обыск в рамках расследования уголовного производства по фактам сбыта сотрудниками патрульной полиции наркотических средств, похищения лиц, превышения власти и вымогательства.

"Во время обыска в сейфе обнаружено и изъято боевую гранату Ф-1 и более тысячи патронов калибром 7,62 к автоматическому оружию, которые хранились без предусмотренного законом разрешения. Сейчас досудебное расследование завершено. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН ранее, Апелляционный суд удовлетворил отстранение от должности начальника Управления патрульной полиции в Донецкой области, который подозревается в незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

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