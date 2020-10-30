Начальника патрульной полиции Донецкой области будут судить за незаконное хранение боеприпасов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении начальника Управления патрульной полиции в Донецкой области по факту незаконного приобретения и хранения боеприпасов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры.
"Донецкой областной прокуратурой в суд направлено обвинительное заключение в отношении начальника Управления патрульной полиции в Донецкой области по факту приобретения и хранения боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 9 июля 2020 года в кабинете подозреваемого проведен обыск в рамках расследования уголовного производства по фактам сбыта сотрудниками патрульной полиции наркотических средств, похищения лиц, превышения власти и вымогательства.
"Во время обыска в сейфе обнаружено и изъято боевую гранату Ф-1 и более тысячи патронов калибром 7,62 к автоматическому оружию, которые хранились без предусмотренного законом разрешения. Сейчас досудебное расследование завершено. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН ранее, Апелляционный суд удовлетворил отстранение от должности начальника Управления патрульной полиции в Донецкой области, который подозревается в незаконном приобретении и хранении боеприпасов.