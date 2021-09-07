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Начальник Управління охорони здоров’я Естонії подав у відставку

Начальник Управління охорони здоров’я Естонії подав у відставку

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Генеральний директор Ради охорони здоров'я (Terviseamet) Юллар Ланно заявив, що піде у відставку за власним через інцидент у холодильних камерах Управління охорони здоров'я. Про це пише УНН з посиланням на ERR.

Деталі

Ланно продовжуватиме займати свою посаду ще два тижні, а потім Марі-Енн Херма, заступник генерального директора, тимчасово візьме на себе управління агентством, поки не буде знайдено нового керівника.

“Ніхто, крім директора, не може взяти на себе відповідальність. Ця [відставка] була моєю ініціативою. Немає підстав шукати когось іншого”, — сказав Ланно.

Деталі

Ланно зазнав сильного тиску громадськості після інциденту з холодильними камерами агентства, які знищили щонайменше 100 000 вакцин, включаючи вакцини від коронавірусу, в середині літа в червні.

На питання, чи бере він на себе відповідальність за інцидент з холодильником, Ланно відповів, що агентство очолює одна особа. Ланно сказав, що проблеми, що виникли на Раді охорони здоров’я, були поєднанням несприятливих обставин.

Нагадаємо

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