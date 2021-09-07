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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 119410 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 115086 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 113300 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Начальник Управления здравоохранения Эстонии подал в отставку

Начальник Управления здравоохранения Эстонии подал в отставку

Киев  •  УНН

 • 14159 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Генеральный директор Совета охраны здоровья (Terviseamet) Юллар Ланно заявил, что уйдет в отставку по собственному желанию из-за инцидента в холодильных камерах Управление здравоохранения. Об этом пишет УНН со ссылкой на ERR.

Детали

Ланно будет продолжать занимать свою должность еще две недели, а потом Мари-Энн Херма, заместитель генерального директора, временно возьмет на себя управление агентством, пока не будет найдено нового руководителя.

“Никто, кроме директора, не может взять на себя ответственность. Эта [отставка] была моей инициативой. Нет оснований искать кого-то другого ”, - сказал Ланно.

Детали

Ланно подвергся сильному давлению общественности после инцидента с холодильными камерами агентства, которые уничтожили по меньшей мере 100 000 вакцин, включая вакцины от коронавируса, в середине лета в июне.

На вопрос, берет ли он на себя ответственность за инцидент с холодильником, Ланно ответил, что агентство возглавляет один человек. Ланно сказал, что проблемы, возникшие на Совете здравоохранения, были сочетанием неблагоприятных обстоятельств.

Напомним

Новое правительство Эстонии продолжит строительство стены на границе с Россией.

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