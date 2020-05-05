Начальник поліції Києва одужав від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Начальник ГУ Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко одужав після перенесеної хвороби COVID-19 і вже приступив до роботи. Про це на своїй сторінці в Facebook написав радник голови МВС Зорян Шкиряк, передає УНН.
“Радий повідомити, що наш друг і бойовий побратим, генерал поліції ІІІ рангу, очільник ГУНП міста Києва Андрій Крищенко, успішно поборов хворобу і повністю одужав після перенесеної COVID-19!” - написав Зорян Шкіряк.
Він зазначив, що усі повторні тести дали негативний результат, медичні показники в нормі, а стан здоров‘я чудовий.
“Сьогодні Андрій Євгенович вже на роботі і приступив до виконання своїх обов‘язків після тривалої паузи”, - додав Зорян Шкіряк.
Нагадаємо, начальник поліції Києва захворів на COVID-19 наприкінці березня.