Начальник полиции Киева выздоровел от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Начальник ГУ Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко выздоровел после перенесенной болезни COVID-19 и уже приступил к работе. Об этом на своей странице в Facebook написал советник главы МВД Зорян Шкиряк, передает УНН.
"Рад сообщить, что наш друг и боевой собрат, генерал полиции III ранга, глава ГУНП города Киева Андрей Крищенко, успешно поборол болезнь и полностью выздоровел после перенесенной COVID-19!" - написал Шкиряк.
Он отметил, что все повторные тесты дали отрицательный результат, медицинские показатели в норме, а состояние здоровья замечательное.
"Сегодня Андрей Евгеньевич уже на работе и приступил к исполнению своих обязанностей после длительной паузы", - добавил Шкиряк.
Напомним, начальник полиции Киева заболел COVID-19 в конце марта.