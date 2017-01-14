Начальник Генштабу - ОБСЄ: кількість обстрілів з боку окупантів на Донбасі зросла
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Начальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних Сил України генерал армії Віктор Муженко під час зустрічі з першим заступником Голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александром Хугомзвернув увагу міжнародних спостерігачів на збільшення обстрілів українських позицій в районі проведення антитерористичної операції з боку російсько-окупаційних військ. Про це УНН повідомили у прес-службі Збройних Сил України.
За інформацією прес-служби, В.Муженко наголосив на важливості нарощування спроможностей СММ ОБСЄ з моніторингу ситуації та спостереження за виконанням Мінських домовленостей.
Головнокомандувач Збройних Сил нагадав, що протягом грудня 2016 року та січня 2017 року окупаційні війська здійснили 1730 порушень режиму припинення вогню, під час яких 693 рази застосовувалась зброя, яка заборонена Мінськими домовленостями. Близько 60 відсотків обстрілів українських позицій відбувається у вечірній та нічний час, коли патрулі СММ ОБСЄ не здійснюють спостереження.
Як зазначив генерал армії України Віктор Муженко, ефективна робота СММ ОБСЄ в районах конфлікту має призвести до зниження напруги, збереження життя цивільного населення та упередження втрат серед особового складу Збройних Сил України.
Нагадаємо, патруль Місії 9 січня зміг проїхати крізь ділянку розведення з підконтрольного “ЛНР” Первомайська до підконтрольної урядові частини Золотого та в протилежному напрямку, де було зафіксовано порушення режиму тиші з використанням артилерії калібру 152 міліметрів.