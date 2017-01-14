Начальник Генштаба - ОБСЕ: количество обстрелов со стороны оккупантов на Донбассе выросло

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Киев • УНН

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КИЕВ. 14 января. УНН. Начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал армии Виктор Муженко во время встречи с первым заместителем главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александром Хугом обратил внимание международных наблюдателей на увеличение обстрелов украинских позиций в районе проведения антитеррористической операции со стороны российско-оккупационных войск. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Вооруженных Сил Украины.

По информации пресс-службы, В.Муженко подчеркнул важность наращивания возможностей СММ ОБСЕ по мониторингу ситуации и наблюдению за выполнением Минских договоренностей.

Главнокомандующий Вооруженных Сил напомнил, что в декабре 2016 г. и январе 2017 оккупационные войска совершили 1730 нарушений режима прекращения огня, во время которых 693 раза применялось оружие, запрещенное минскими договоренностями. Около 60 процентов обстрелов украинских позиций происходит в вечернее и ночное время, когда патрули СММ ОБСЕ не осуществляют наблюдения.

Как отметил генерал армии Украины Виктор Муженко, эффективная работа СММ ОБСЕ в районах конфликта должна привести к снижению напряжения, сохранению жизни гражданского населения и предотвращению потерь среди личного состава Вооруженных Сил Украины.

Напомним, патруль Миссии 9 января не смог проехать через участок разведения из подконтрольного "ЛНР" Первомайска в подконтрольную правительству часть Золотого и в противоположном направлении, где было зафиксировано нарушение режима тишины с использованием артиллерии калибра 152 миллиметра.

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