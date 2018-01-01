Набув чинності закон про продовження мораторію на продаж сільгоспземель
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Набув чинності закон "Про внесення змін до розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України", передає УНН.
Документом продовжується на один рік строк дії мораторію на продаж чи відчуження іншим способом земель сільськогосподарського призначення.
Зазначається, що до набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2019 року, не допускається: купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб.
Як повідомляв УНН, Порошенко на рік продовжив мораторій на продаж сільгоспземель.