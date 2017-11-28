НАБУ звинуватили у вибірковості розслідувань паливних тендерів

"НАБУ активно шукає правопорушення в публічних закупівлях держорганів (що є його прямим обов’язком!), та на власні закупівлі чомусь дивиться впівока", - написав він.

Один із прикладів - тісна співпраця відомства з компанією ОККО, яка є основним постачальником палива НАБУ, зазначив В.Макаровський.

"Так, згідно з офіційними даними, тільки у 2016 році ОККО перемогло у двох (саме стільки їх було проведено взагалі) тендерах на постачання палива для НАБУ загальною вартістю понад 1,5 мільйона гривень. У поточному 2017 році антикорупційне бюро замовило в ОККО пального щонайменше на 2,6 мільйона гривень. Мова йде зокрема про дизельне паливо та бензин А-95", - написав він.

Експерт нагадав, що сьогодні детективи НАБУ розслідують справу щодо нібито незаконного підвищення цін на паливо для Міноборони і додав, що ОККО для НАБУ в цей самий період теж переглядало ціни на пальне у бік підвищення.

"Один із контрактів між постачальником Міністерства та оборонним відомством було підписано у той же період часу, що і між НАБУ й ОККО. Унаслідок коливання цін на ринку постачальник Міноборони був змушений підняти договірні ціни, те саме довелося зробити й компанії ОККО. Однак перший випадок НАБУ розглядає як корупційну схему щодо розтрати державних коштів, а другий... А другий не розглядає взагалі", - пояснив В.Макаровський.

Нагадаємо, за даними очевидців, ОККО продовжує працювати в окупованому Криму.