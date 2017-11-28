НАБУ обвинили в избирательности расследований топливных тендеров

"НАБУ активно ищет правонарушения в публичных закупках госорганов (что является его прямой обязанностью!), и на собственные закупки почему-то смотрит вполглаза", - написал он.

Один из примеров - тесное сотрудничество ведомства с компанией ОККО, которая является основным поставщиком топлива НАБУ, отметил В.Макаровский.

"В частности, согласно официальным данным, только в 2016 году ОККО победило в двух (именно столько их было проведено вообще) тендерах на поставку топлива для НАБУ общей стоимостью более 1,5 миллиона гривен. В текущем 2017 году антикоррупционное бюро заказало у ОККО горючего минимум на 2,6 миллиона гривен. Речь идет в частности о дизельное топливо и бензин А-95", - написал он.

Эксперт напомнил, что сегодня детективы НАБУ расследуют дело о якобы незаконном повышении цен на топливо для Минобороны и добавил, что ОККО для НАБУ в этот же период тоже пересматривали цены на топливо в сторону повышения.

"Один из контрактов между поставщиком Министерства и оборонным ведомством был подписан в тот же период времени, что и между НАБУ и ОККО. В результате колебания цен на рынке поставщик Минобороны был вынужден поднять договорные цены, то же пришлось сделать и компании ОККО. Однако первый случай НАБУ рассматривает как коррупционную схему по растрате государственных средств, а второй... а второй не рассматривает вообще", - пояснил В.Макаровский.

Напомним, по данным очевидцев, ОККО продолжает работать в оккупированном Крыму.