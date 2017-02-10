НАБУ завершить слідство першої частини справи О.Онищенка 13 лютого - А.Ситник
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Національне антикорупційне бюро України планує завершити досудове розслідування першої частини справи народного депутата Олександра Онищенка у понеділок, 13 лютого. Про це під час брифінгу повідомив директор НАБУ Артем Ситник, передає кореспондент УНН.
"У понеділок уже перша частина цієї справи, яка стосується тих фігурантів, які встановлені і перебувають під вартою чи під іншими запобіжними заходами, по цій справі планується оголошення про закінчення (досудового розслідування – ред.) фігурантам і початок знайомлення фігурантів справи з матеріалами і подальшу передачу справи до суду", - сказав А.Ситник.
Раніше А.Ситник повідомив, що НАБУ і САП планують ініціювати процедуру заочного засудження О.Онищенка у лютому.
Нагадаємо, народного депутата Олександра Онищенка підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 КК України.
Повідомлення про підозру Генеральний прокурор України підписав 27 липня ц.р. Згоду на притягнення його до відповідальності, затримання та арешт Верховна Рада надала 5 липня ц.р. Напередодні голосування, скориставшись статусом народного депутата, Онищенко покинув територію держави. 8 серпня 2016 року Онищенка було оголошено в національний розшук.
Також нагадаємо, станом на 31 січня НАБУ ще не отримало відповіді від Інтерполу про оголошення О.Онищенка в міжнародний розшук.