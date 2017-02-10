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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НАБУ завершит следствие первой части дела А.Онищенко 13 февраля - А.Сытник

Киев • УНН

 • 11171 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины планирует завершить досудебное расследование первой части дела народного депутата Александра Онищенко в понедельник, 13 февраля. Об этом во время брифинга сообщил директор НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент УНН.

НАБУ завершит следствие первой части дела А.Онищенко 13 февраля - А.Сытник

"В понедельник уже первая часть этого дела, которая касается тех фигурантов, которые установлены и находятся под стражей или под другими мерами, по этому делу планируется объявление об окончании (досудебного расследования - ред.) фигурантам и начало ознакомления фигурантов дела с материалами и дальнейшая передача дела в суд", - сказал А.Сытник.

Напомним, народного депутата Александра Онищенко подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст. 28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 УК Украины.

Сообщение о подозрении Генеральный прокурор Украины подписал 27 июля с.г. Согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест Верховная Рада предоставила 5 июля т.г. Накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, А.Онищенко покинул территорию государства. 8 августа 2016 года А.Онищенко был объявлен в национальный розыск.

Также напомним, по состоянию на 31 января НАБУ еще не получило ответа от Интерпола об объявлении А.Онищенко в международный розыск.

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