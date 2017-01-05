НАБУ завершило розслідування щодо "Запоріжцивільпроект"

Слідство встановило, що група осіб протягом 2015 року штучно створила заборгованість Державного підприємства перед підконтрольною приватною фірмою.

Пізніше приватне підприємство звернулося звернулася до суду для стягнення заборгованості, а у подальшому мала намір одержати кошти за рахунок реалізації нерухомого майна даного Держпідприємства.

Дії підозрюваних кваліфіковані за ч.3 ст.15, ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України (“Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем”, “Службове підроблення”).

Нагадаємо, детективами НАБ України під процесуальним керівництвом прокурорів САП завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою службових осіб ДП “Укрзалізниця” та комерційних підприємств у заволодінні коштами залізниці під час проведення тендерних закупівель, а також вчиненні низки інших, пов’язаних з цим злочинів (так звана “справа болтів і гайок”).