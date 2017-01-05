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НАБУ завершило расследование "Запорожгражданпроект"

Киев • УНН

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ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 5 января. УНН. Вчера, 4 января, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры завершили досудебное расследование в отношении организованной группы лиц, которые пытались завладеть имуществом ГП "Государственный проектный институт "Запорожгражданпроект" на сумму более 18 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ, передает УНН.

Следствие установило, что группа лиц в течение 2015 г. искусственно создала задолженность Государственного предприятия перед подконтрольной частной фирмой.

Позже частное предприятие обратилось в суд для взыскания задолженности, а в дальнейшем намеревалось получить средства за счет реализации недвижимого имущества данного Госпредприятия.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч.3 ст.15, ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", "Служебный подлог").

Напомним, детективами НАБ Украины под процессуальным руководством прокуроров САП завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению должностных лиц ГП "Укрзализныця" и коммерческих предприятий в завладении средствами железной дороги во время проведения тендерных закупок, а также совершении ряда других, связанных с этим преступлений (так называемое "дело болтов и гаек").

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