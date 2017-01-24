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НАБУ затримало екс-посадовця ДПЗКУ за підозрою у нанесенні більше 60 млн дол. збитків

НАБУ затримало екс-посадовця ДПЗКУ за підозрою у нанесенні більше 60 млн дол. збитків

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. Детективи Національного антикорупційного бюро України затримали одного з колишніх керівників ПАТ “Державна продовольча зернова корпорація” (ДПЗКУ) та представника міжнародного зернотрейдера за підозрою у завданні збитків ДПЗКУ на суму понад 60 млн доларів. Про це повідомляє прес-служба відомства, передає УНН.

“24 січня детективи Національного антикорупційного бюро України затримали одного з колишніх керівників ПАТ „Державна продовольча зернова корпорація“ (ДПЗКУ) та представника міжнародного зернотрейдера за підозрою у завданні збитків ДПЗКУ на суму понад 60 млн дол. США”, — йдеться у повідомленні.

За даними прес-служби, наразі тривають обшуки, під час яких вилучені готівкові кошти та комп’ютерна техніка, що, за версією слідства, могла використовуватися в злочинних цілях.

“Затриманий екс-посадовець ДПЗКУ (начальник інформаційно-аналітичного управління) може бути причетний до вчинення низки злочинів, внаслідок яких ДПЗКУ зазнала збитків”, — уточнили у прес-службі.

Детективи НАБУ встановили, що у 2014 році після призначення на керівні посади до ДПЗКУ згадана службова особа разом з іншими службовими особами організувала групу з метою особистого збагачення. Зокрема, ними була розроблена схема, за якою зерно, що належало ДПЗКУ, продавалось за заниженими цінами одному з міжнародних зернотрейдерів через низку приватних компаній-посередників, підконтрольних службовим особам ДПЗКУ та згаданому зернотрейдеру.

Міжнародний зернотрейдер продавав його за ринковими цінами, а різниця у вартості мала надійти на рахунки однієї з компаній-посередників, підконтрольних підозрюваним.

“Відповідно до контрактів, постачання зерна відбувалось на умовах післяплати, що не відповідало встановленим ринковим правилам й наражало державне підприємство на ризик неотримання коштів за свою продукцію. В кінцевому підсумку ПАТ „ДПЗКУ“ не отримала більшу частину коштів за продане зерно. Внаслідок чого ДП зазнало збитків на суму понад 60 млн доларів США”, — додали у прес-службі.

Досудове розслідування було розпочате в липні 2016 року. Наразі встановлюється місцезнаходження інших учасників ОЗУ.

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