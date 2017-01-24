НАБУ задержало экс-чиновника ГПЗКУ по подозрению в нанесении более 60 млн долл. убытков

"24 января детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали одного из бывших руководителей ПАО "Государственная продовольственная зерновая корпорация" (ГПЗКУ) и представителя международного зернотрейдера по подозрению в нанесении ущерба ГПЗКУ на сумму более 60 млн долл. США", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в настоящее время продолжаются обыски, во время которых изъяты наличные средства и компьютерная техника, которая, по версии следствия, могла использоваться в преступных целях.

"Задержанный экс-чиновник ГПЗКУ (начальник информационно-аналитического управления) может быть причастен к совершению ряда преступлений, в результате которых ГПЗКУ понесла убытки", - уточнили в пресс-службе.

Детективы НАБУ установили, что в 2014 году после назначения на руководящие должности в ГПЗКУ упомянутое должностное лицо вместе с другими должностными лицами организовало группу с целью личного обогащения. В частности, ими была разработана схема, по которой зерно, принадлежащее ГПЗКУ, продавалось по заниженным ценам одному из международных зернотрейдеров через ряд частных компаний-посредников, подконтрольных должностным лицам ГПЗКУ и упомянутому зернотрейдеру.

Международный зернотрейдер продавал его по рыночным ценам, а разница в стоимости должна была поступить на счета одной из компаний-посредников, подконтрольных подозреваемым.

"Согласно контрактам, поставки зерна происходили на условиях последующей оплаты, что не соответствовало установленным рыночным правилам и подвергали государственное предприятие риску неполучения средств за свою продукцию. В конечном итоге ПАО "ГПЗКУ" не получило большую часть средств за проданное зерно. В результате ГП понесло убытки на сумму более 60 млн долларов США", - добавили в пресс-службе.

Досудебное расследование начали в июле 2016 года. Сейчас устанавливается местонахождение других участников ОПГ.