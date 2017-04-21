НАБУ затримало другого фігуранта у справі завдання збитків ДП "СхідГЗК"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Детективи НАБУ затримали другого фігуранта у справі завдання збитків ДП “СхідГЗК”, передає УНН з посиланням на прес-службу НАБУ.
“20 квітня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали другу особу за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст. 255 („Створення злочинної організації“), ч. 5 ст. 191 („Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем“) Кримінального кодексу України”, — йдеться в повідомленні.
Також зазначено, що наразі вирішується питання повідомлення затриманого про підозру.