НАБУ затримало другого фігуранта у справі завдання збитків ДП "СхідГЗК"

“20 квітня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали другу особу за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст. 255 („Створення злочинної організації“), ч. 5 ст. 191 („Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем“) Кримінального кодексу України”, — йдеться в повідомленні.

Також зазначено, що наразі вирішується питання повідомлення затриманого про підозру.