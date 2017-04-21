НАБУ задержало второго фигуранта по делу нанесения ущерба ГП "ВостГОК"

“20 апреля детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали второе лицо по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 ( „Создание преступной организации“), ч. 5 ст. 191 ( „Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением“) Уголовного кодекса Украины”, — говорится в сообщении.

Также отмечено, что в настоящее время решается вопрос сообщение задержанного о подозрении.