НАБУ затримала екс-заступника директора “ОГХК”
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів затримали ще одного учасника корупційної схеми, через яку ПАТ “Об’єднана гірничо-хімічна компанія” зазнало збитків на суму понад 300 млн грн. Про це прес-служба НАБУ повідомила у Facebppk, передає УНН.
“Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізована антикорупційна прокуратура затримали ще одного учасника корупційної схеми, через яку ПАТ „Об’єднана гірничо-хімічна компанія“ зазнало збитків на суму понад 300 млн грн. Ним виявився екс-заступник директора ДП „ОГХК“ (згодом перетворене на ПАТ „ОГХК“)”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН 4 вересня 2015 року, Державне підприємство “Об’єднана гірничо-хімічна компанія” (ОГХК — ред.) назвала необґрунтованими претензії Міністра економічного розвитку Айвараса Абромавічуса до гендиректора Руслана Журила, а також повідомила, що ДАК “Українські поліметали” наразі під загрозою банкрутства.