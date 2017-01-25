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НАБУ затримала екс-заступника директора “ОГХК”

НАБУ затримала екс-заступника директора “ОГХК”

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 січня. УНН. Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів затримали ще одного учасника корупційної схеми, через яку ПАТ “Об’єднана гірничо-хімічна компанія” зазнало збитків на суму понад 300 млн грн. Про це прес-служба НАБУ повідомила у Facebppk, передає УНН.

“Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізована антикорупційна прокуратура затримали ще одного учасника корупційної схеми, через яку ПАТ „Об’єднана гірничо-хімічна компанія“ зазнало збитків на суму понад 300 млн грн. Ним виявився екс-заступник директора ДП „ОГХК“ (згодом перетворене на ПАТ „ОГХК“)”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН 4 вересня 2015 року, Державне підприємство “Об’єднана гірничо-хімічна компанія” (ОГХК — ред.) назвала необґрунтованими претензії Міністра економічного розвитку Айвараса Абромавічуса до гендиректора Руслана Журила, а також повідомила, що ДАК “Українські поліметали” наразі під загрозою банкрутства.

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