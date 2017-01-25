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НАБУ задержала экс-заместителя директора "ОГХК"

НАБУ задержала экс-заместителя директора "ОГХК"

Киев • УНН

 • 6835 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров задержали еще одного участника коррупционной схемы, по которой ПАО "Объединенная горно-химическая компания" понесло убытки на сумму более 300 млн грн. Об этом пресс-служба НАБУ сообщила в Facebооk, передает УНН.

"Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали еще одного участника коррупционной схемы, по которой ПАО "Объединенная горно-химическая компания" понесло убытки на сумму более 300 млн грн. Им оказался экс-заместитель директора ГП "ОГХК" (впоследствии преобразовано в ПАО "ОГХК")", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 4 сентября 2015 г. Государственное предприятие "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК - ред.) назвало необоснованными претензии министра экономического развития А.Абромавичуса к гендиректору Руслану Журило, а также сообщила, что ГАК "Украинские полиметаллы" сейчас под угрозой банкротства.

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