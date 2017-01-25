НАБУ задержала экс-заместителя директора "ОГХК"

КИЕВ. 25 января. УНН. Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров задержали еще одного участника коррупционной схемы, по которой ПАО "Объединенная горно-химическая компания" понесло убытки на сумму более 300 млн грн. Об этом пресс-служба НАБУ сообщила в Facebооk, передает УНН.