НАБУ: за три роки до судів скеровано близько 130 справ

"За три роки існування та понад 2,5 років розслідувань детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури завершили досудове розслідування і скерували обвинувальні акти до судових інстанцій у близько 130 справах. Встановлений розмір збитків у них сягає 4 мільярдів гривень… Проте, попри досягнення, одним із головних викликів у роботі НАБУ залишається відсутність судових вироків. Тож для подальшої успішної реалізації антикорупційної реформи критично важливим є створення Вищого спеціалізованого антикорупційного суду", - йдеться у повідомленні.



Як зазначається, з моменту початку розслідувань юристи НАБУ скерували 291 міжнародний запит до 57 держав світу. Наразі 121 запит виконано повністю, 7 – частково. Завдяки отриманій від закордонних колег інформації слідство встановило причетність до корупційних схем, реалізованих на низці українських державних компаній, іноземних суб’єктів господарювання.



Зокрема, йдеться про розслідування корупції на ПАТ "Укргазвидобування", ДП "Електроважмаш", ДП "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК), ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (ДПЗКУ), ДП "Адміністрація морських портів України", ПАТ "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) тощо. Для прикладу, у провадженні за фактами заволодіння коштами ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" у розмірі 17,28 млн доларів США та ДП "НАЕК "Енергоатом" — у розмірі 6,4 млн євро (завершене на початку 2018 року) було скеровано рекордну кількість запитів – 53.



Крім того, від початку розслідувань НАБУ надіслало 14 запитів про екстрадицію. У вересні 2017 року одна з європейських країн здійснила першу в історії НАБУ видачу підозрюваного у кримінальному провадженні, розслідуваному детективами НАБУ.



Як повідомляв УНН, детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили про завершення досудового розслідування семи підозрюваним у заволодінні понад 247 млн грн ДП "Адміністрація морських портів України".