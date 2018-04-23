НАБУ: за три года в суды направлено около 130 дел

"За три года существования и более 2,5 лет расследований детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры завершили досудебное расследование и направили обвинительные акты в судебные инстанции в около 130 делах. Установленный размер убытков в них достигает 4 миллиардов гривен ... Однако, несмотря на достижения, одним из главных вызовов в работе НАБУ остается отсутствие судебных приговоров. Поэтому для дальнейшей успешной реализации антикоррупционной реформы критически важным является создание Высшего специализированного антикоррупционного суда", - говорится в сообщении.



Как отмечается, с момента начала расследований юристы НАБУ направили 291 международный запрос в 57 государств мира. Сейчас 121 запрос выполнен полностью, 7 - частично. Благодаря полученной от зарубежных коллег информации следствие установило причастность к коррупционным схемам, реализованным на ряде украинских государственных компаний, иностранных субъектов хозяйствования.



В частности, речь идет о расследовании коррупции в ПАО "Укргаздобыча", ГП "Электротяжмаш", ГП "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ), ГП "Администрация морских портов Украины ", ОАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) и др. Например, в производстве по фактам завладения средствами ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" в размере 17280000 долларов США и ГП "НАЭК" Энергоатом "- в размере 6400000 евро (завершено в начале 2018) было направлено рекордное количество запросов - 53.



Кроме того, с начала расследований НАБУ направило 14 запросов об экстрадиции. В сентябре 2017 одна из европейских стран осуществила первую в истории НАБУ выдаче подозреваемого в уголовном производстве, расследуемом детективами НАБУ.



Как сообщал УНН, детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о завершении досудебного расследования семи подозреваемым в завладении более 247 млн ​​грн ГП "Администрация морских портов Украины".