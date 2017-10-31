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НАБУ: вирішується питання щодо повідомлення про підозру трьом затриманим у "справі рюкзаків Авакова"

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. На даний час вирішується питання про повідомлення про підозру трьом затриманим у "справі рюкзаків Авакова". Про це сказала журналістам речник НАБУ Світлана Оліфіра, передає кореспондент УНН.

Наразі слідчі дії тривають. Досудове розслідування триває. Вирішується питання про повідомлення затриманим особам про підозру і обрання запобіжного заходу. Щойно ці дії матимуть місце, ми обов’язково проінформуємо", - сказала вона.

С.Оліфіра нагадала, троє фігурантів справи затримані у порядку 208 КПК. І з моменту затримання, упродовж 24 годин, має бути повідомлено їх про підозру, і упродовж 72 годин з моменту затримання вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Відзначимо, в ЗМІ з'явилася інформація, що нібито НАБУ прийшло з обшуками до сина глави МВС України Арсена Авакова. Пізніше НАБУ підтвердило обшуки у справі "рюкзаків Авакова".

Потім в НАБУ повідомили, що затримали колишнього заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря і ще двох фігурантів кримінального провадження щодо розтрати понад 14 млн грн МВС при закупівлі рюкзаків.

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