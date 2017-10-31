НАБУ: решается вопрос уведомления о подозрении трем задержанным по "делу рюкзаков Авакова"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В настоящее время решается вопрос об уведомлении о подозрении трем задержанным по "делу рюкзаков Авакова". Об этом сказала журналистам представитель НАБУ Светлана Олифир, передает корреспондент УНН.
Сейчас следственные действия продолжаются. Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос о сообщении задержанным лицам о подозрении и избрании меры пресечения. Только эти действия будут иметь место, мы обязательно проинформируем", - сказала она.
С.Олифира напомнила, трое фигурантов дела задержаны в порядке 208 УПК. И с момента задержания, в течение 24 часов, должно быть сообщено их о подозрении, и на протяжении 72 часов с момента задержания решается вопрос об избрании меры пресечения.
Отметим, в СМИ появилась информация, что якобы НАБУ пришло с обысками к сыну главы МВД Украины Арсена Авакова. Позже НАБУ подтвердило обыски по делу "рюкзаков Авакова".
Затем в НАБУ сообщили, что задержали бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Чеботаря и еще двух фигурантов уголовного производства в отношении растраты более 14 млн грн МВД при закупке рюкзаков.