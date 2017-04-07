НАБУ вимагає в суді визнати недійсним договір на проведення робіт у портах на 712 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Національне антикорупційне бюро України звернулося з позовом до Господарського суду Києва про визнання недійсним договору з проведення днопоглиблювальних робіт у портах України на суму 712 млн грн. Про це повідомляє прес-служба НАБУ, передає кореспондент УНН.
"Національне антикорупційне бюро України подало до Господарського суду м. Києва позов про визнання недійсним договору з проведення днопоглиблювальних робіт у портах України на суму 712 млн грн... Наразі судом порушено провадження у справі“,- йдеться у повідомленні.
В НАБУ уточнили, що підставою для звернення в суд стало порушення вимог Закону України “Про державні закупівлі” та інших норм чинного законодавства.
“Слідством встановлено, що наприкінці 2015 — початку 2016 року державне підприємство “Адміністрація морських портів України” (ДП “АМПУ”) здійснило конкурсні торги із закупівлі робіт та послуг. Проте переможця торгів було обрано з порушеннями Закону України “Про державні закупівлі”, що засвідчив операційний аудит, проведений Державною аудиторською службою“, - йдеться у повідомленні.
За даними НАБУ, всупереч рекомендаціям держаудиторів, наданих до моменту укладення договору, службові особи ДП “АМПУ” все одно підписали договір про закупівлю робіт та послуг із переможцем торгів.
"Внаслідок таких дій державі завдано збитків в особливо великих розмірах (попередня правова кваліфікація ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України)“,- зазначили у прес-службі.
Розслідування за наведеними фактами детективи НАБУ здійснюють із грудня 2015 року, прокурори САП здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, в березні 2017 року вступили у розгляд господарської справи про стягнення з ДП “АМПУ” заборгованості за оспорюваним НАБУ договором про надання послуг.
Як повідомляв УНН, НАБУ розслідує справи на 85 млрд грн збитків.