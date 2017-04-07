НАБУ требует в суде признать недействительным договор на проведение работ в портах на 712 млн грн

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 52681 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105257 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162086 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119161 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118168 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113457 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104889 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107236 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103719 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155220 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НАБУ требует в суде признать недействительным договор на проведение работ в портах на 712 млн грн

НАБУ требует в суде признать недействительным договор на проведение работ в портах на 712 млн грн

Киев  •  УНН

 • 10647 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины обратилось с иском в Хозяйственный суд Киева о признании недействительным договора по проведению работ по углублению дна в портах Украины на сумму 712 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает УНН.

"Национальное антикоррупционное бюро Украины подало в Хозяйственный суд. Киева иск о признании недействительным договора по проведению работ по углублению дна в портах Украины на сумму 712 млн грн... Сейчас судом возбуждено производство по делу", - говорится в сообщении.

В НАБУ уточнили, что основанием для обращения в суд стало нарушение требований Закона Украины "О государственных закупках" и других норм действующего законодательства.

"Следствием установлено, что в конце 2015 - началу 2016 года государственное предприятие "Администрация морских портов Украины" (ГП" АМПУ ") осуществило конкурсные торги по закупке работ и услуг. Однако победителем торгов был избран с нарушениями Закона Украины "О государственных закупках", что показал операционный аудит, проведенный Государственной аудиторской службой", - говорится в сообщении.

По данным НАБУ, вопреки рекомендациям держаудиторив, предоставленных до момента заключения договора, должностные лица ГП "АМПУ" все равно подписали договор о закупке работ и услуг с победителем торгов.

"В результате таких действий государству нанесен ущерб в особо крупных размерах (предварительная правовая квалификация ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины)", - отметили в пресс-службе.

Расследование по приведенным фактам детективы НАБУ осуществляют с декабря 2015 года, прокуроры САП осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве, в марте 2017 вступили в рассмотрение хозяйственного дела о взыскании с ГП "АМПУ" задолженности за оспариваемым НАБУ договору о предоставлении услуг.

Как сообщал УНН, НАБУ расследует дела на 85 млрд грн убытков.

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