НАБУ требует в суде признать недействительным договор на проведение работ в портах на 712 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины обратилось с иском в Хозяйственный суд Киева о признании недействительным договора по проведению работ по углублению дна в портах Украины на сумму 712 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает УНН.
"Национальное антикоррупционное бюро Украины подало в Хозяйственный суд. Киева иск о признании недействительным договора по проведению работ по углублению дна в портах Украины на сумму 712 млн грн... Сейчас судом возбуждено производство по делу", - говорится в сообщении.
В НАБУ уточнили, что основанием для обращения в суд стало нарушение требований Закона Украины "О государственных закупках" и других норм действующего законодательства.
"Следствием установлено, что в конце 2015 - началу 2016 года государственное предприятие "Администрация морских портов Украины" (ГП" АМПУ ") осуществило конкурсные торги по закупке работ и услуг. Однако победителем торгов был избран с нарушениями Закона Украины "О государственных закупках", что показал операционный аудит, проведенный Государственной аудиторской службой", - говорится в сообщении.
По данным НАБУ, вопреки рекомендациям держаудиторив, предоставленных до момента заключения договора, должностные лица ГП "АМПУ" все равно подписали договор о закупке работ и услуг с победителем торгов.
"В результате таких действий государству нанесен ущерб в особо крупных размерах (предварительная правовая квалификация ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины)", - отметили в пресс-службе.
Расследование по приведенным фактам детективы НАБУ осуществляют с декабря 2015 года, прокуроры САП осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве, в марте 2017 вступили в рассмотрение хозяйственного дела о взыскании с ГП "АМПУ" задолженности за оспариваемым НАБУ договору о предоставлении услуг.
Как сообщал УНН, НАБУ расследует дела на 85 млрд грн убытков.