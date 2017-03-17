НАБУ уточнить інформацію щодо здачі паспортів Р.Насіровим

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Національне антикорупційне бюро України після того, як завершаться слідчі дії детективів щодо голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, уточнить інформацію щодо того, чи здав він їх на зберігання до Державної міграційної служби. Про це під час спілкування з журналістами повідомила речник НАБУ Світлана Оліфіра, передає УНН.

“Перевірки як такої немає. Ухвалою суду визначено, що він зобов’язаний здати на зберігання до Державної міграційної служби ці паспорти. Питання чи він їх здав, чи здав він їх усі потребує уточнення. Після того, як завершаться слідчі дії детективів, ми зможемо цю інформацію уточнити. Якщо вона не становить таємницю досудового розслідування, ми обов’язково про це повідомимо”, — зазначила С.Оліфіра.

Як повідомляв УНН, сьогодні Р.Насіров прийшов на допит до НАБУ.

Нагадаємо, вночі 16 березня тимчасово відсторонений голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров вийшов на волю з Лук’янівського СІЗО.

Його дружина внесла заставу у сумі 100 млн грн.

Нагадаємо, Р.Насірову 2 березня вручили повідомлення про підозру.

Він підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Солом’янський районний суд Києва обрав Р.Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.

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