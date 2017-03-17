НАБУ уточнит информацию о сдаче паспортов Р.Насировым

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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной
08:46 • 14084 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 62178 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 110949 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 126324 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 135188 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 127762 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 119503 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106734 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107677 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103962 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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НАБУ уточнит информацию о сдаче паспортов Р.Насировым

НАБУ уточнит информацию о сдаче паспортов Р.Насировым

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины после того, как завершатся следственные действия детективов в отношении председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова, уточнит информацию относительно того, сдал ли он их на хранение в Государственную миграционную службу. Об этом во время общения с журналистами сообщила представитель НАБУ Светлана Олифира, передает УНН.

"Проверки как таковой нет. Постановлением суда определено, что он обязан сдать на хранение в Государственную миграционную службу эти паспорта. Вопрос сдал ли он их, сдал ли он их все нуждается в уточнении. После того, как завершатся следственные действия детективов, мы сможем эту информацию уточнить. Если она не представляет тайну досудебного расследования, мы обязательно об этом сообщим", - отметила С.Олифира.

Как сообщал УНН, сегодня Р.Насиров пришел на допрос в НАБУ.

Напомним, ночью 16 марта временно отстраненный председатель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров вышел на свободу из Лукьяновского СИЗО.

Его жена внесла залог в сумме 100 млн грн.

Напомним, Р.Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Соломенский районный суд Киева избрал Р.Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения 100 млн грн залога.

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