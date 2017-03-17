НАБУ уточнит информацию о сдаче паспортов Р.Насировым
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины после того, как завершатся следственные действия детективов в отношении председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова, уточнит информацию относительно того, сдал ли он их на хранение в Государственную миграционную службу. Об этом во время общения с журналистами сообщила представитель НАБУ Светлана Олифира, передает УНН.
"Проверки как таковой нет. Постановлением суда определено, что он обязан сдать на хранение в Государственную миграционную службу эти паспорта. Вопрос сдал ли он их, сдал ли он их все нуждается в уточнении. После того, как завершатся следственные действия детективов, мы сможем эту информацию уточнить. Если она не представляет тайну досудебного расследования, мы обязательно об этом сообщим", - отметила С.Олифира.
Как сообщал УНН, сегодня Р.Насиров пришел на допрос в НАБУ.
Напомним, ночью 16 марта временно отстраненный председатель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров вышел на свободу из Лукьяновского СИЗО.
Его жена внесла залог в сумме 100 млн грн.
Напомним, Р.Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении.
Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).
Соломенский районный суд Киева избрал Р.Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения 100 млн грн залога.