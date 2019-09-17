НАБУ та САП проводять обшуки в АТ "Криворізька теплоцентраль" та комерційних компаніях
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура здійснюють обшуки в приміщеннях низки комерційних компаній та АТ “Криворізька теплоцентраль”. Про це повідомляє пресслужба НАБУ в Twitter, передає УНН.
“НАБУ та САП здійснюють обшуки в приміщеннях низки комерційних компаній та АТ „Криворізька теплоцентраль“ (100% належить державі). Слідча дія санкціонована і проводиться в ході розслідування фактів зловживань службових осіб держпідприємства. Санкціоновані обшуки НАБУ та САП здійснюють в ході розслідування зловживань службових осіб держпідприємства при здійснені господарських операцій „Криворізькою теплоцентраллю“ на загальну суму понад 80 млн грн”, — повідомляють у пресслужбі.
Зазначається, що розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з січня 2019 року. Попередня правова кваліфікація — ч.5 ст. 191 КК України.
Як повідомляв УНН, раніше у пресслужбі НАК “Нафтогаз України” повідомили, що АТ “Криворізька теплоцентраль” перед початком опалювального сезону заборгувало НАК “Нафтогаз України” 1,760 млрд грн.