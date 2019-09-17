НАБУ и САП проводят обыски в АО "Криворожская теплоцентраль" и коммерческих компаниях

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 55928 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 110891 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 102741 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 109842 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119468 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148185 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148594 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140443 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 187629 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116738 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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НАБУ и САП проводят обыски в АО "Криворожская теплоцентраль" и коммерческих компаниях

НАБУ и САП проводят обыски в АО "Криворожская теплоцентраль" и коммерческих компаниях

Киев  •  УНН

 • 9955 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура осуществляют обыски в помещениях ряда коммерческих компаний и АО “Криворожская теплоцентраль”. Об этом сообщает пресс служба НАБУ в Twitter, передает УНН.

“НАБУ и САП осуществляют обыски в помещениях ряда коммерческих компаний и АО „Криворожская теплоцентраль“ (100% принадлежит государству). Следственное действие санкционировано и проводится в ходе расследования фактов злоупотреблений должностных лиц госпредприятия. Санкционированные обыски НАБУ и САП осуществляют в ходе расследования злоупотреблений служебных лиц госспредприятия при осуществлении хозяйственных операций „Криворожской теплоцентралью“ на общую сумму более 80 млн грн”, — сообщают в пресс-службе.

Отмечается, что расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с января 2019 года. Предварительная правовая квалификация - ч.5 ст. 191 УК Украины.

Как сообщал УНН, ранее в пресс служба НАК “Нафтогаз Украины” сообщили, что АО “Криворожская теплоцентраль” перед началом отопительного сезона задолжало НАК “Нафтогаз Украины” 1,760 млрд грн.

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