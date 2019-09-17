НАБУ и САП проводят обыски в АО "Криворожская теплоцентраль" и коммерческих компаниях
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура осуществляют обыски в помещениях ряда коммерческих компаний и АО “Криворожская теплоцентраль”. Об этом сообщает пресс служба НАБУ в Twitter, передает УНН.
“НАБУ и САП осуществляют обыски в помещениях ряда коммерческих компаний и АО „Криворожская теплоцентраль“ (100% принадлежит государству). Следственное действие санкционировано и проводится в ходе расследования фактов злоупотреблений должностных лиц госпредприятия. Санкционированные обыски НАБУ и САП осуществляют в ходе расследования злоупотреблений служебных лиц госспредприятия при осуществлении хозяйственных операций „Криворожской теплоцентралью“ на общую сумму более 80 млн грн”, — сообщают в пресс-службе.
Отмечается, что расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с января 2019 года. Предварительная правовая квалификация - ч.5 ст. 191 УК Украины.
Как сообщал УНН, ранее в пресс служба НАК “Нафтогаз Украины” сообщили, что АО “Криворожская теплоцентраль” перед началом отопительного сезона задолжало НАК “Нафтогаз Украины” 1,760 млрд грн.