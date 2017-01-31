НАБУ ще не отримало відповіді від Інтерполу про оголошення О.Онищенка в міжнародний розшук
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Національне антикорупційне бюро України ще не отримало відповіді від міжнародного бюро Інтерполу про оголошення народного депутата Олександра Онищенка у міжнародний розшук. Про це кореспонденту УНН повідомив директор НАБУ Артем Ситник.
“Ще не отримали (відповіді від Інтерполу — ред.), але дуже чекаємо”, — сказав А.Ситник.
Нагадаємо, керівник робочого апарату Українського бюро Інтерполу Василь Неволя повідомляв, що в Інтерполі ймовірно розглянуть питання міжнародного розшуку народного депутата Олександра Онищенка під час засідання комісії 26-29 січня.
Нагадаємо, народного депутата Олександра Онищенка підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 КК України.
Повідомлення про підозру Генеральний прокурор України підписав 27 липня ц.р. Згоду на притягнення його до відповідальності, затримання та арешт Верховна Рада надала 5 липня ц.р. Напередодні голосування, скориставшись статусом народного депутата, Онищенко покинув територію держави. 8 серпня 2016 року Онищенка було оголошено в національний розшук.