НАБУ еще не получило ответа от Интерпола об объявлении А.Онищенко в международный розыск

"Еще не получили (ответы от Интерпола - ред.), но очень ждем", - сказал А.Сытник.

Напомним, руководитель рабочего аппарата Украинского бюро Интерпола Василий Неволя сообщал, что в Интерполе вероятно рассмотрят вопрос международного розыска народного депутата Александра Онищенко во время заседания комиссии 26-29 января.

Напомним, народного депутата Александра Онищенко подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.4 ст. 28, ч.3 ст.209, ч.4 ст.28, ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины.

Сообщение о подозрении Генеральный прокурор Украины подписал 27 июля т.г. Согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест Верховная Рада предоставила 5 июля т.г. Накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, А.Онищенко покинул территорию государства. 8 августа 2016 г. А.Онищенко объявили в национальный розыск.