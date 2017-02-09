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НАБУ розслідує понад 30 справ щодо недостовірної інформації у деклараціях – П.Петренко

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. Національне антикорупційне бюро розслідує понад 30 справ щодо недостовірної інформації у деклараціях, Генеральна прокуратура проводить низку перевірок. Про це в ефірі телеканалу “Україна” сказав міністр юстиції Павло Петренко, передає УНН.

НАБУ розслідує понад 30 справ щодо недостовірної інформації у деклараціях – П.Петренко

“Національне антикорупційне бюро розслідує понад 30 справ щодо недостовірної інформації у деклараціях, Генеральна прокуратура проводить низку перевірок. Незважаючи на неякісну роботу НАЗК упродовж останніх 6 місяців, правоохоронні органи проводять свої розслідування, а міф про блокування процесу притягнення до відповідальності не відповідає дійсності”, — додав очільник Мін’юсту.

Нагадаємо, станом на 23 січня загальна кількість кримінальних проваджень, що розслідують детективи Бюро, за відомостями, вказаними в е-деклараціях, становить 25. Вони стосуються дій 24 осіб: 14 — суддів, 6 — народних депутатів України, 2 — голів райдержадміністрацій, 1 — заступника голови обласної ради, 1 — керівника центрального органу виконавчої влади.

У відомстві нагадали, що перші кримінальні провадження за результатами аналізу даних у е-деклараціях детективи Бюро внесли до ЄРДР 17 листопада 2016 року.

Українські Національні Новини

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